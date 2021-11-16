Спотовая цена газа взлетела до $1046 за тысячу кубометров (впервые с 26 октября) после новостей о приостановке сертификации «Северного потока 2» германским регулятором.

Цена газа растет второй день после отказа «Газпрома» от бронирования газопровода «Ямал-Европа» на декабрь. При этом теоретически российская компания сохраняет возможности использования магистрали, бронирования мощности на краткосрочных аукционах, пишет Интерфакс-Украина.

Во вторник днем цена ближайшего (декабрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигала 88,9 евро за МВт.ч, то есть $1046 за тысячу кубометров.

Минимального значения за месяц цена газа достигала в самом начале - $747 за тысячу кубометров.