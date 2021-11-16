также в разделеЭкономика
Шмыгаль сказал, где возьмут деньги на выплаты вакцинированным 15
ФРГ приостановила сертификацию «Северного потока 2» 42
Нафтогаз и Оператор ГТС будут участвовать в сертификации Северного потока-2 18
Украина на 50% увеличила экспорт в ЕС 16
Шмыгаль прогнозирует инвестиции в нефтегазовую отрасль Украины 18
В Украине наблюдается стабильный рост цен на недвижимость 57
В Украине стоимость доставки зерна в порты по железной дороге выросла в два раза 16
В Украине значительно подорожали сигареты и алкоголь 69
Британия выделила средства на развитие ВМС Украины 15
Госстат: В Украине значительно подорожали мясо и сало 99
60% мощностей государственных ТЭС не работают из-за нехватки угля 49
Укрпочта готова купить банк за 260 миллионов 29
Адвокат прокомментировал законность налога на дополнительные блага 47
Шмыгаль: Украине хватит газа на весь отопительный сезон 65
В 2022 году некоторые пенсии повысят на 1600 гривен 430
Завод «Электронмаш» продали на аукционе за 970 миллионов 25
Саудовская Аравия открыла рынок для украинской икры и морепродуктов 12
Укрэксимбанк объяснил, почему вернул на работу фигурантов скандала с журналистами 21

Спотовая цена газа взлетела до $1046 за тысячу кубометров (впервые с 26 октября) после новостей о приостановке сертификации «Северного потока 2» германским регулятором.

Цена газа растет второй день после отказа «Газпрома» от бронирования газопровода «Ямал-Европа» на декабрь. При этом теоретически российская компания сохраняет возможности использования магистрали, бронирования мощности на краткосрочных аукционах, пишет Интерфакс-Украина.

Во вторник днем цена ближайшего (декабрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигала 88,9 евро за МВт.ч, то есть $1046 за тысячу кубометров.

Минимального значения за месяц цена газа достигала в самом начале - $747 за тысячу кубометров.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги