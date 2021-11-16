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При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры завершено специальное досудебное расследование в отношении 45-летнего уроженца Донецка по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе надзорного ведомства, с 2016 года злоумышленник, находясь на временно оккупированной территории Донбасса, занимает псевдодолжность заместителя главы администрации Донецка.

В частности, правонарушитель принимает участие в формировании и распределении так называемых бюджетных средств, организует проведение мобилизационной работы среди населения.

Также обвиняемый, используя подконтрольные оккупационным властям РФ СМИ, во время встреч с жителями Донецка выражается в поддержку легитимизации оккупационной администрации.

Поскольку обвиняемый продолжает находиться на временно оккупированной территории, его будут судить заочно. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы.

 

 
ForUm

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