также в разделеСтолица
В Киеве обнаружили 449 новых больных COVID-19, умерли 34 человека 14
В Киеве на Подоле горел ресторан 12
В Киеве зафиксирован один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире 100
Только COVID-безопасные: В Киевской области изменились правила перевозки пассажиров 24
Кличко пугает веерными отключениями света в Киеве 27
Киев усиливает контроль за соблюдением карантина 17
В Киеве тоже немного снизилось число новых случаев COVID-19 15
Обзорные площадки Киева оборудуют оптическими приборами 14
В нападении на автора песен KAZKA подозревают уроженца Луганщины 15
В Киеве сообщили о подозрении трем парням, издевавшимся над больной бабушкой 26
Число новых случаев COVID-19 в Киеве перевалило за 2 тысячи 11
В центре Киева появилась пешеходная зона 17
В Киеве из-за рекорда заболевших детей продлят дистанционку 21
Кличко: Система здравоохранения Киева работает на грани возможностей 21
Кличко проведет срочный брифинг из-за ситуации с COVID-19 64
В КГГА отстранили 7 невакцинированных сотрудников 13
Коронавирус в Киеве не отступает – за сутки скончались 53 человека 17
Киев разорвет договоры с 4 перевозчиками: с улиц уберут 76 «ржавых корыт» 20

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1481 больного коронавирусом. 38 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 223 больных коронавирусом и 222 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями

Выздоровели за прошедшие сутки 935 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 240 577 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 310, в Оболонском – 207 и в Святошинском районе – 193 случая», – отметил Кличко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги