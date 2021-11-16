В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1481 больного коронавирусом. 38 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.
В больницы столицы госпитализировали 223 больных коронавирусом и 222 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями
Выздоровели за прошедшие сутки 935 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 240 577 жителей столицы.
«Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 310, в Оболонском – 207 и в Святошинском районе – 193 случая», – отметил Кличко.
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