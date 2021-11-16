Попри обіцянки президента Володимира Зеленського не призначати на держпосади “армійських друзів і кумів”, за 2,5 роки його президентства високі посади отримало близько трьох десятків людей, пов’язаних або з родиною самого Зеленського або ж зі студією “Квартал 95”. Більше того, кар’єри цих осіб в державному секторі стрімко розвиваються. Про це йдеться в сюжеті Максима Опанасенка для Bihus.Info.

Так, після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, заступником керівника проектного офісу “Укрзалізниці” став Олександр Вігліано, який до цього працював архітектором та, за інформацією журналістів, ніяк не був пов’язаний із залізницею.

Пояснень такому кар’єрному стрибку журналістам знайти не вдалося, але вдалося з’ясувати, що дружина Олександра Вігліано – Людмила – щонайменше з 2016 року співпрацює з ТОВ “Квартал 95”. Окрім цього, Людмила Вігліано на початку 2019-го робила доволі щедру пожертву на рахунки тоді ще кандидата Володимира Зеленського. Жінка задонатила Зеленському 700 тисяч гривень на передвиборчу кампанію.

Сам Вігліано в розмові з журналістами не зміг ствердно відповісти працює він нині в “Укрзалізниці” чи ні, посилаючись на умови контракту і наполягаючи на особистій зустрічі. Цікаво, що за даними джерел журналістів, Олександр Вігліано у 2021-му отримував в середньому від “Укрзалізниці” понад 200 тисяч гривень заробітної платні на місяць.

Щонайменше двох “своїх” людей Володимир Зеленський призначив в Антимонопольний комітет, який має слідкувати за тим, щоб великий бізнес (а в першу чергу це бізнес українських олігархів) не монополізував ринки. У вересні 2019-го сюди на посаду державної уповноваженої було призначено Ірину Копайгору. До цього жінка працювала на кафедрі правового регулювання економіки Криворізького економічного інституту. Батько Копайгори – також викладач – раніше викладав самому Володимиру Зеленському.

Тоді ж у вересні у АМКУ прийшла і Ольга Піщанська, яка раніше працювала у великих приватних компаніях. Співпрацювала Піщанська, наприклад, і з бізнесом олігарха Ріната Ахметова.

Цікаво, що сестра Ольги Піщанської Світлана – керівниця компанії, на яку записано італійську віллу родини Зеленських. Окрім цього, Світлана Піщанська також була серед донорів передвиборчої кампанії Зеленського, задонативши тоді ще кандидату 300 тисяч гривень.

Кар’єра Ольги Піщанської в АМКУ швидко розвивалася і нині жінка вже очолює орган. За словами редактора видання “Наші гроші” Юрія Ніколова, який слідкує за роботою Антимонопольного комітету, нині орган “підігрує” олігархічному бізнесу, накладаючи на компанії, що завинили, мізерні штрафи.

Кар’єру в Службі безпеки України зуміла збудувати і Анна Кучук. Вперше про її родину в медіа заговорили на початку 2019-го, коли чоловік Анни Дмитро передав кандидату Володимиру Зеленському 368 000 гривень пожертви. Гроші родина, за словами Анни, збирала на нове житло, але вирішила “інвестувати у зміни в країні”. Анна Кучук на той момент працювала операціоністкою в банку “Глобус”, де тоді були відкриті рахунки Володимира Зеленського, а в подальшому – партії “Слуга народу”.

Вже наприкінці 2019-го Анна Кучук потрапила на роботу до Служби безпеки України – на посаду заступника начальника Центрального управління, нині ж очолює Апарат голови СБУ.

В силових органах вдалося суттєво просунутися на кар’єрній драбині і Олександру Пашкову. З початку 2000-х він працював на рядовій посаді в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Дружина Пашкова – Оксана – працює головною бухгалтеркою “Кварталу 95”. Після перемоги Володимира Зеленського Пашкова спочатку призначили на посаду виконувача обов’язків керівника, а в подальшому – керівника Департаменту стратегічної розвідки. За словами головного редактора видання “Цензор.Нет” Юрія Бутусова, Пашков “перескочив” одразу декілька щаблів для отримання цієї посади і його кар’єрний ріст нічим, окрім важливої в “Кварталі 95” посадою дружини пояснити неможливо.

Чимало пов’язаних з президентською родиною і бізнесом через “Квартал 95”, “Лігу Сміху” чи КВК людей у 2019-му стали народними депутатами від “Слуги народу”. Цікаво, що представники цієї групи нардепів, за даними досліджень аналітиків, є “найбільш мовчазними нардепами” в плані виступів у парламенті. Вони також найохочіше в Раді підтримують законодавчі ініціативи Зеленського і найменше голосують “проти лінії партії”. За роки роботи в парламенті колишні “кварталівці” і шоумени серйозно поліпшили свій матеріальний стан. Так, наприклад, родина “кварталівця” Олександра Кабанова, який на старті каденції орендував житло в Києві, нині придбала нову квартиру на дуже дорогій Оболонській набережній в Києві. Сам Кабанов після потрапляння в Раду придбав собі новий автомобіль “Ягуар”, який, до слова, обирав прямо посеред парламентського засідання.