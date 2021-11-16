Мигранты, обманом переправившиеся в Минск и далее на границы Беларуси с ЕС, должны получить гуманитарную помощь и вернуться в страны происхождения.

Об этом в Брюсселе на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Евросоюза по иностранным делам заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Укринформ.

«Дорога в Евросоюз не пролегает через Беларусь. Наши делегации по всему миру, особенно в наиболее уязвимых странах, распространяют эту информацию, чтобы предотвратить обман людей и превращение их в своеобразный инструмент, в оружие для достижения политических целей. Это незаконно и не по-человечески. Люди, попавшие в ловушку этой досадной схемы, должны получить необходимую помощь. Это была одна из причин моего звонка к министру (иностранным делам Беларуси – ред.) Макею и генеральному секретарю Объединенных Наций», - рассказал высокий представитель ЕС.

По его словам, границы ЕС не являются «неограниченно открытыми». Въезд возможен только законным образом, после выполнения требований по визам или процедурам предоставления убежища. Любые другие варианты, заметил Боррель, являются «чистейшей дезинформацией».

«Ответственность за то, что происходит, лежит на Беларуси на 100%. Мы можем начать решить эту проблему, остановив поток людей в Беларусь. Те, кто уже попал туда, должны получить гуманитарную помощь. Те, кто не может считаться беженцами, должны быть возвращены в страны происхождения», - добавил Боррель.

Он приветствовал решение правительства Ирака, которое начало организовать специальные авиарейсы для возвращения своих граждан.

«Этот кризис был создан искусственно. Он не должен отвлечь внимание от текущего состояния в Беларуси, где продолжают массово нарушать права человека. Диалог будет возобновлен, но не путем импорта людей на наши границы. Это произойдет, когда режим прекратит нарушение, станет уважать права человека для собственного народа, а также права других людей за рубежом», - подчеркнул высокий представитель ЕС.

Как сообщалось, режим Лукашенко после санкций со стороны ЕС спровоцировал миграционный кризис на границах с Литвой, Латвией и Польшей. Мигранты из Ирака, Сирии и ряда африканских стран массово прибывали в Беларусь, а пограничная служба этого государства доставляла их в границы ЕС.

В настоящее время в пограничной полосе оказались заблокированы тысячи людей. С приближением зимы ситуация грозит перерасти в полномасштабный гуманитарный кризис.