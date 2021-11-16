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Министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заверили, что если РФ решится на широкомасштабную военную операцию против Украины, это будет иметь для нее чрезвычайно сложные последствия.

«Франция и Германия заверили меня, что в случае, если Россия решится на широкомасштабную военную операцию против Украины, то это будет иметь для нее чрезвычайно сложные последствия», - сказал Кулеба журналистам в Брюсселе по итогам переговоров, передает Интерфакс-Украина.

Кулеба напомнил, что в течение всего года главы МИД Германии и Франции пытались организовать четырехстороннюю встречу министров иностранных дел стран Нормандского формата, но, к сожалению, министр иностранных дел России Сергей Лавров ни разу не нашел возможности к ним присоединиться. По его словам, министры обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины и на оккупированных территориях Украины и последние действия России.

«Мы договорились, что будет проведена соответствующая коммуникация с РФ для того, чтобы демотивировать ее от любых агрессивных действий», - подчеркнул Кулеба.

Он уточнил, что министры говорили о том, что конкретно могут сделать партнеры для сдерживания России от совершения агрессивных действий.

«И это не только политическая коммуникация, но это и осознание Россией очень конкретных последствий для ее в том числе экономики возможных агрессивных действий против нашего государства», - рассказал Кулеба.

Министр указал, что «Россия должна увидеть, что она не сможет выдержать ту цену, которую ей придется заплатить в случае, если она прибегнет к масштабным военным действиям».

Он добавил, что также главы МИД Украины, Германии и Франции согласились, что Нормандский формат на уровне министров иностранных дел должен быть сохранен.

«И мы продолжим работать над тем, чтобы состоялась четырехсторонняя встреча, чтобы мы сели, все-таки, с Россией в лице министра Лаврова, имели откровенный и предметный диалог. Как вы понимаете, договариваться полноценно в Нормандском формате можно только когда все четыре участника сидят за столом», - указал Кулеба.

Министр добавил, что проинформировал немецкого и французского коллег об указе президента России Владимира Путина, который, по его словам, говорит о дальнейшей экономической интеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей, временно оккупированных территорий Украины с экономикой РФ.

«Мы ждем осуждения этого указа, потому что он явно противоречит букве и духу Минских договоренностей», - подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, спецслужбы западных стран располагают данными о «высокой вероятности» попыток России дестабилизировать ситуацию в Украине в ближайшую зиму, в том числе военными методами.
ForUm

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