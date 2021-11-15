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Украина нарастила экспорт товаров и услуг на 32,2% за три квартала 2021 года, профицит торгового баланса вырос вдвое.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на данные Госстата.

За три квартала экспорт товаров и услуг составил 56,1 млрд долл. (+32,2% в годовом измерении), импорт – 55,7 млрд долл., или +31,8%.

В течение года возрос импорт и экспорт в ЕС: на 27% и 50%. Значительно возрос экспорт товаров в страны Евросоюза, несколько меньше услуг.

Положительное сальдо баланса выросло до 443,2 млн долл. против 226,6 млн долларов за три квартала прошлого года. Дефицитное сальдо остается в отношении торговли товарами и составляет почти 2 млрд долларов.

Для сравнения, за половину 2021 года положительное сальдо было несколько меньше – 413,6 млн долларов.

Напоминаем, за первую половину 2021 года Украина экспортировала товаров и услуг на 34,9 млрд долларов, что на 25,5% выше соответствующего периода прошлого года – профицит торгового баланса уменьшился на 46,3%.
ForUm

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