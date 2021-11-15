Сейчас украинской стороне известно о 301 гражданине Украины, который был незаконно осужден и удерживается в местах несвободы в так называемых «ДНР» и «ЛНР». Еще 258 граждан числятся пропавшими без вести. Об этом в интервью проекту «Специальный репортаж» телеканала «Дом» сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«Если мы говорим о тех гражданах, которые были взяты в плен, «осуждены» за «шпионаж» в отношении Украины, то за период войны - это 301 гражданин Украины. Из них: 30 женщин, 44 военнослужащих», - сказала она.

Сколько на самом деле украинцев незаконно удерживают в тюрьмах, колониях, СИЗО, «на подвалах» в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), неизвестно.

«Мы не обо всех можем знать. Мы можем знать о тех людях, с которыми есть связь у их родственников. Но у нас есть те, с кем мы не имеем связи. Мы считаем, что они там находятся. Потому что один раз подтвердят, что там есть этот гражданин, второй раз — не подтвердят», — пояснила уполномоченная.

Денисова напомнила, что 27 июля 2020 вступили в силу договоренности о прекращении огня на Донбассе, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы. Де-юре эти договоренности действуют до сих пор, однако де-факто они нарушаются.

«За этот период перемирия список граждан Украины, попавших в тюрем (в ОРДЛО), увеличился на 70 человек. И процесс продолжается, их уже 301 человек. Каждый день мы видим, что что-то происходит. Кого-то взяли, потом выпустили, потом снова взяли», — рассказала она.

Кроме того, 258 граждан Украины находятся в списках пропавших без вести на неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Некоторые из них также могут находиться в местах несвободы.

«В нашей практике есть такое, что 8 человек мы разыскали и включили в списки на обмен… Поэтому «забвение — хуже измены». Нужно каждый день помнить об этом. И малейшее известие о том, что кто-то кого-то видел в тюрьме, «на подвале» дает нам надежду, что этот человек жив, и мы сразу вносим его в такие списки», - отметила Денисова.

Гражданские лица попадают в тюрьму в ОРДЛО за свою позицию в поддержку Украины, направленную против оккупантов. И им не приходится рассчитывать на правовую помощь.

«Говорить о праве, законе там невозможно. Если вдруг кому-то захотелось расправиться с гражданином Украины за его позицию против оккупации, то с ним расправляются таким образом - за инакомыслие сажают в тюрьму. Выдавая это как «шпионаж» в пользу Украины... Там не судят — там назначают виновных, так же как и в оккупированном Крыму. У тебя выбивают показания. А нужны ли они, если уже все решено? Мы знаем много таких случаев. Но каждый случай — он отдельный из 301 (в ОРДЛО)» резюмировала Денисова.

Напомним, с начала действия договоренностей о прекращении огня на Донбассе в период с 27 июля 2020 года по 14 октября 2021 года они были нарушены не менее 64 414 раз, пострадали 87 мирных жителей.