также в разделеОбщество
15 ноября. Картина дня 12
Венедиктова ответила на обвинения в давлении на Кyiv Post 15
ВСК назвала главную причину Иловайской трагедии 54
Винницкая область переходит в «красную» зону 12
Дело экс-судьи Чауса передано в суд 13
СМИ: Запад предупредил Украину о высокой вероятности вторжения РФ зимой 76
Журналистка: Венедиктова и «слуги» давили на Kyiv Post 44
СБУ разоблачила еще три крупных сети по подделке COVID-сертификатов 12
Уволенные журналисты Kyiv Post объявили о запуске нового издания 12
Центр вакцинации против COVID-19 заработал в отеле «Национальный» 8
В СБУ считают маловероятным «польский» сценарий с мигрантами на границе 12
В Польше задержали украинца за перевозку нелегалов из Беларуси 22
В граничащих с Беларусью областях Украины могут ввести чрезвычайное положение 26
Украина получила от США 80 тонн боеприпасов 82
Укрзализныця предупредила о задержке поездов с 15 по 19 ноября 63
В Украине резко снизилось число новых случаев COVID-19 48
СНБО усилит обеспечение подразделений ВСУ разведывательной информацией 12
Известному украинскому телеведущему припомнили поездки в РФ 105

В Украине температура воздуха в ночные часы опуститься до 2-8 градусов мороза, на Востоке в течение недели местами до -8-11 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Днем максимально –  0+5 градусов.

Несколько выше ожидается температура воздуха в западных областях, ночью около нуля, днем ​​+4+10, в Закарпатье +7+11 градусов.

Антициклон пока удерживает сухую погоду – 16 ноября осадки маловероятны.

В Киеве во вторник ожидается холодная, сухая погода. В ближайшую ночь похолодает до -5 градусов, завтра днем ​​будет не выше +2 +3 градусов.

Осадки подойдут к нашей территории в четверг, 18 ноября, а в течение 19 ноября. В течение 20 ноября в Украине ожидается неустойчивая неблагоприятная погода с дождем, мокрым снегом и порывистым ветром.

Соответственно, будет сильно прыгать атмосферное давление.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

40
Теги