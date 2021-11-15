В Украине температура воздуха в ночные часы опуститься до 2-8 градусов мороза, на Востоке в течение недели местами до -8-11 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Днем максимально – 0+5 градусов.

Несколько выше ожидается температура воздуха в западных областях, ночью около нуля, днем ​​+4+10, в Закарпатье +7+11 градусов.

Антициклон пока удерживает сухую погоду – 16 ноября осадки маловероятны.

В Киеве во вторник ожидается холодная, сухая погода. В ближайшую ночь похолодает до -5 градусов, завтра днем ​​будет не выше +2 +3 градусов.

Осадки подойдут к нашей территории в четверг, 18 ноября, а в течение 19 ноября. В течение 20 ноября в Украине ожидается неустойчивая неблагоприятная погода с дождем, мокрым снегом и порывистым ветром.

Соответственно, будет сильно прыгать атмосферное давление.