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Польские полицейские задержали одного из исполнителей акта вандализма в отношении памятника Юзефу Пилсудскому и Легионовой четверки в Кракове.

Об этом, как сообщает Европейская правда, пишет RMF24.

По данным источников, целью нападения было посеять раздор между поляками и украинцами.

Как отмечается, за день до осквернения памятника в Краков прибыло несколько человек. Ночью они разрисовали постамент и сразу уехали из города.

Полицейским удалось отыскать и задержать одного из злоумышленников. Он гражданин Украины и находится под арестом. Мужчина утверждает, что якобы получил «приказ» разрушить памятник Юзефу Пилсудскому до 11 ноября, то есть ко Дню независимости Польши.

Второй злоумышленник находится в розыске и, вероятно, уже покинул Польшу. Расследованием по этому делу, кроме полиции, занимается также Агентство внутренней безопасности.

На постаменте памятника маршалу Юзефу Пилсудскому в ночь с 5 на 6 ноября была нарисована буква «N». Четыре легионера были окрашены в сине-желтый цвет. Это цвета украинского флага в обратном порядке.

Также на месте правоохранители обнаружили кусок картона с надписью «Польша не только для панов». Однако это не значит, что вандал – украинец, сообщили в полиции.

Следует отметить, что посольство Украины в Польше сразу осудило акт вандализма, расценив его как провокацию, направленную на ухудшение добрососедских отношений между Украиной и Польшей.
ForUm

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