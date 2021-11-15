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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 449 больных коронавирусом. 34 человека скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

«449 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 34 человека скончались. Всего за период пандемии в Киеве 6908 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 279 307», – сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 72 больных коронавирусом и 238 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 188 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 239 642 жителя столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе - 119, в Святошинском - 82 и в Деснянском районе - 56 случаев», - отметил Кличко.
ForUm

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