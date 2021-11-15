Украина получила из Соединенных Штатов Америки около 80 тонн боеприпасов, сообщило посольство США в Киеве.

«Это была четвертая поставка США в рамках дополнительной помощи в размере $60 млн, которую президент Байден направил в Украину в августе, что демонстрирует преданность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины», - сообщается в Twitter посольства.

С 2014 года США предоставили Украине помощь в сфере безопасности более чем на 2,5 миллиарда долларов.