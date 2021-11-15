Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек обсудил ситуацию с нелегалами на границе с Беларусью с польским коллегой Збигневом Рау и сообщил о готовности его страны помочь.

«Я разговаривал со своим польским коллегой Збигневом Рау. Мы обсудили ужасную ситуацию на польско-белорусской границе. Я выразил нашу солидарность с Польшей и подтвердил нашу готовность оказать помощь в случае необходимости», - написал он в Twitter.

Кулганек отметил, что обсуждение ситуации с Беларусью будет продолжено в понедельник в ходе встречи глав МИД стран Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия).

Напомним, 12 ноября группа мигрантов прорвалась через белорусскую границу на пограничном пункте пропуска Кузьница.

Ранее сообщалось, что белорусские военные пытались силой «протолкать» через границу Польши группу мигрантов из около 35 человек. При этом они толкали женщин и детей на ограждение из колючей проволоки.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась в минувший понедельник. Утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе. К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей.

Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.