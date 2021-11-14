Президент России Владимир Путин сейчас не заинтересован в обострении ситуации на украинском фронте. Как пишет ГОРДОН, такое мнение бывший депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев выразил 13 ноября в эфире телеканала "Украина 24".

"Я уверен, что нет подготовки Путина к новой войне, что нового наступления не будет. Потому что Путину категорически не нужны потери в регулярной российской армии, это будет влиять на его собственную популярность внутри России. У него сейчас другой более приоритетный фронт – белорусский", – сказал он.

Бывший политик, а ныне бизнесмен считает, что более важной задачей для главы Кремля сейчас является "задушить в объятиях" находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко и добиться объединения России и Беларуси.

"Обострение на украинском фронте скорее этому помешает, дополнительно кого-то напугает. Вряд ли ему это нужно", – объяснил Пономарев.

Напомним, 6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины.

8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

США предупредили Россию о возможных последствиях из-за концентрации ее войск на границе с Украиной.

Украинские военные заявляли, что не фиксируют концентрации российских войск возле границ Украины.