Из-за ухудшения эпидобстановки с коронавирусом в Украине Европейский Союз исключил Украину из "зеленого списка" стран.

А поскольку решение носит рекомендательный характер, многие страны-участницы все же готовы пропустить украинцев при выполнении определенных требований. Поэтому для вакцинированных граждан Украины въезд открыт в большинство стран Евросоюза, пишет Знай.

За данными Министерства иностранных дел Украины по состоянию на 12 ноября, украинцы сейчас могут въехать в следующие страны:

Австрия. Без отбытия карантина нужны: сертификат о полной вакцинации против COVID-19, подтверждение о выздоровлении на английском или немецком языке.

Въезд с регистрацией и 10-дневным карантином: отрицательный результат теста, обязательный 10-дневный карантин после въезда, Регистрация поездки в системе Pre-Travel-Clearance не ранее 72 часов до въезда.

Бельгия. Сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест и сертификат о важности поездки.

Венгрия. Отрицательный тест на COVID-19, полученный не позднее 72 часов до въезда, или украинский или венгерский сертификат о полном курсе вакцинации.

Германия. Въезд возможен исключительно при необходимости или сертификата полной вакцинации от Covid-19.

Греция. Необходимо заполнить специальную форму PLF, а также предоставить один из документов: сертификат о прививках, отрицательный ПЦР-тест (сделан за 72 часа), отрицательный тест на антиген (сделан за 48 часов), справку о перенесенной коронавирусную болезнь, изданную через 30 дней после даты первого положительного теста. Пройти экспресс-тестирование на Covid-19 по прибытии.

Дания. Для въезда требуется сертификат Covid или сделать тест Covid-19 в течение 24 часов после прибытия / самоизолирование в течение 10 дней.

Ирландия. Сертификат вакцинации или документ о выздоровлении от ковида. В противном случае-отрицательный тест ПЦР, сделанный лишь за 72 часа до пересечения границы.

Испания. Необходимо заранее заполнить формуляр санитарного контроля на портале Минзрава Испании и получить сгенерированный QR код, который понадобится при пересечении границы.

Италия. Без необходимости прохождения 5-дневной самоизоляции предполагает наличие следующих документов: заполненная до прибытия онлайн форма санитарного контроля Passenger Locator Form; справка о негативном результате теста на Covid-19; "зеленый" сертификат (Green Pass) европейского образца.

При их отсутствии - отрицательный тест, самоизолироваться в течение пяти дней, после чего пройти повторный тест для подтверждения отрицательного результата.

Кипр. Пройти регистрацию на платформе CyprusFlightPass за 48 часов до вылета. Сертификат о полной вакцинации или отрицательный результат теста ПЦР, сделанный за 72 часа до вылета.

Латвия. Перед прибытием необходимо заполнить анкету на сайте covidpass.lv, предъявить COVID-сертификат о полной вакцинации. Или отрицательный тест, повторный тест после прибытия в течение 24 часов, самоизоляция в течение 10 дней.

Литва. Сертификат о полной вакцинации, или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда или тест на антиген и 10-дневная самоизоляция. А также подойдет сертификат о выздоровлении от COVID-19 за последние 180 дней. Заполнить онлайн-форму на сайте keleiviams.nvsc.lt и получить QR-код.

Люксембург. Следует предоставить один из документов: сертификат о полном курсе вакцинации; сертификат о выздоровлении; отрицательный тест.

Нидерланды. Въезд возможен за соблюдением двух условий: полный курс вакцинации, отрицательный результат теста на ковид (требование действует с 13 ноября).

Польша. Срок 10-дневного карантина будет сокращен в случае негативного результата теста на SARS-Cov-2 на седьмой день пребывания в Польше.

Без самоизоляции при наличии прохождения полного курса вакцинации / справку о выздоровлении. Перед вылетом следует заполнить карту расположения путешественника (eKLP).

Португалия. Сертификат о полной вакцинации или сертификат о выздоровлении. Невакцинированным - справка с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 (ПЦР или тест на антиген, сделанные в течение не более чем за 72 и 48 часов до въезда соответственно).

Румыния. Действует карантинный режим в течение 14 дней, который отменяется при предъявлении сертификата о полном курсе вакцинации.

Словакия. Сертификат о вакцинации или самоизоляция сроком 10 дней (можно прекратить на пятый день, если результат теста отрицательный).

Словения. Негативний ПЦР-тест (сделан не ранее чем за 72 часа до пересечения границы) и экспресс-тест (48 часов) / Справка о выздоровлении, которое произошло не более как за пол года до поездки / Сертификат о полном курсе вакцинации.

Финляндия. Въезд разрешен лицам с подтверждением полного курса вакцинации против COVID-19. Пересечение границы на основании отрицательного ПЦР-теста или справки о выздоровлении разрешено исключительно при наличии уважительного основания для поездки.

Франция. Без ограничений можно въехать при наличии сертификата о полном курсе вакцинации. Или при подтверждении неотложной необходимости въезда, отрицательного теста (ПЦР или антиген). По прибытии следует пройти тест в аэропорту и придерживаться 7-дневной самоизоляции.

Хорватия. Следует предоставить один из документов: отрицательный ПЦР-тест, полную вакцинацию против коронавируса, выздоровление от COVID-19 и получение одной дозы вакцины в течение восьми месяцев от заражения. Иначе - 10-дневный карантин.

Чехия. Сертификат о полном курсе вакцинации и заполненный въездной формуляр. В других случаях нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделать повторный тест на 5-7 день по прибытии, носить респиратор без дыхательного клапана образца FFP2 или KN95.

Швеция. Цифровой COVID-сертификат или наличии отрицательного результата ПЦР-теста, теста на антиген, LAMP, TMA на COVID-19, сделанные за 72 часа до прибытия.

Эстония. Пропускают лиц, прошедших полный курс вакцинации. В противном случае за 72 часа до въезда сделать ПЦР-тест или за 48 часов – экспресс-тест на антитела – и подать справку об отрицательном результате + 10-дневная самоизоляция.