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Цены на продукты в Украине продолжают дорожать. Так, стоимость мяса, сала и яиц с начала года резко выросла.

Об этом пишет "Хвиля" со ссылкой на данные Госстата.

Мясо в Украине подорожало

С января года по октябрь 2021 года изменились средние цены на говядину, свинину и курятину.

Так, больше всего подорожала курица - за килограмм тушки в январе украинцы в среднем платили 57,40 грн, а по итогам октября уже 72,42 грн. С начала года цена выросла на 26.16%. На втором месте куриное филе, которое с январьских 93,99 грн/кг подорожало на 24,98% до 117,47 грн/кг в октябре.

Значительно выросли цены на говядину. Средняя стоимость в Украине в начале 2021 года составляла 149,51 грн за килограмм, а в октябре цены одного кг достигла 175,51 грн, что на 17.39% больше.

Незначительно подорожание зацепило и свинину. В октябре украинцы платили в среднем 124,58 грн за килограмм, в то время, как в январе 2021 года цена была дешевле на 8.17% - в среднем 115,16 грн/кг.

Цены на сало взлетели

С начала текущего года сало подорожало на 10,42% с январьских 81,72 грн/кг до 90,24 грн/кг в октябре.

Интересно, что по данным Минфина, еще в октябре началось серьезное подорожание сала, так что уже в ноябре средняя цена составила 166 грн за килограмм.

Яйца подешевели

Согласно информации Госстата, средние цены на десяток куриных яиц снизились на 6.2%. Если в начале года стоимость продукта держалась на уровне 32,31 грн, то в конце октября средний ценник за 10 шт. рухнул до 30,30 грн.
ForUm

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