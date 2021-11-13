Российский газовый монополист «Газпром» начал выкачивать газ из своих подземных газохранилищ в Европе. На данный момент запасы в них находятся на критически низком уровне, пишет Слово и Дело со ссылкой на российское издание Коммерсантъ.

Крупные ПХГ компании расположены в Германии, Нидерландах и Австрии. Они не перешли в режим интенсивной закачки. Европейские операторы отмечают, что запасы в ПХГ газовой российской корпорации колеблются от 9,58% до 87,4%. Более того, с 9 ноября «Газпром» выкачивает газ из хранилищ.

По данным издания, уровень заполнения российских ПХГ в Европе в три с лишним раза меньший, чем в среднем по Евросоюзу. В 2021 году наверстать это отставание уже не будет возможно. Такой низкий уровень газа создает риски не только для Европы, но и для «Газпрома» - монополист не сможет покрыть суточные пики потребления согласно своим контрактам, так как закачка газа через трубопроводы - очень небыстрое дело.

Напомним, ранее стало известно, что Россия планирует в долгосрочной перспективе понизить цены на газ для Европы более, чем вполовину - до 300-400 долларов за тысячу кубометров. Однако дело тут вовсе не в желании как-то помочь европейским странам, а страх «Газпрома», что длительное сохранение высоких цен на газ неблагоприятно скажется на присутствии РФ на европейском газовом рынке.

Российский «Газпром» с 1 ноября уменьшил транзит газа через Украину в ЕС до 57 млн ​​куб. м в день. При этом монополист платит за транзитную мощность 109 млн куб. м.