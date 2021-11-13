В Украине в 2022 году, как предусмотрено проектом госбюджета, некоторые пенсии повысят на 1590 грн. При этом минимальные выплаты вырастут всего на 159 грн.

Это следует из утвержденного Кабмином проекта бюджета. Отметим: минимальная пенсия в Украине составляет прожиточный минимум для нетрудоспособных. А максимальная составляет 10 прожиточных минимумов, пишут Украинские новости.

Как будут расти пенсии в 2022:

в июле 2021-го – 1854 грн;

в декабре 2021-го – 1934 грн;

в июле 2022-го – 2027 грн;

в декабре 2022-го – 2093 грн.

Максимальная пенсия при этом увеличится с 19340 до 20930 грн в 2022-м. Отметим, что такие ограничения действуют далеко не для всех.

Судьи добились того, чтобы их выплата не зависела от того, какие ограничения установили для простых украинцев. Уже сейчас они в среднем получают на заслуженном отдыхе около 90 тыс. грн.

Кроме того, они выходят на заслуженный отдых по особым правилам и могут получать до 80% зарплаты своих работающих коллег.

Издание отмечает, что пенсия украинца считается по формуле: средняя зарплата по стране за три года умножить на соотношение средней зарплаты к собственной, на стаж в годах и на 1%. Как результат, даже если поработать 80 лет, то на заслуженном отдыхе можно будет получить не 80% своей зарплаты, а всего лишь 80% от средней зарплаты по стране за три года и то при условии, если вы не зарабатывали меньше.