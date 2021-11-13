Украину уже через несколько десятков лет может постичь дефицит качественной питьевой воды. Как пишет ЭкоПолитика, об этом во время Форума по экологии и устойчивому развитию заявила глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая.

Как пояснила руководительница Госпродпотребслужбы, такая ситуация Украине грозит из-за устаревших норм, устанавливающих требования к качеству воды, которые к тому же не выполняет большинство поставщиков.

Кроме того, в действующем законодательстве нет норм контроля показателей броматов, акриламида, многоядерных ароматических углеводородов, винилхлорида, эпихлоргидрина, электрической проводимости и тому подобного. Между тем в Европе с 2021 года нормативы для четырех показателей (акриламид, винилхлорид, эпихлоргидрин, хлораты) в 100 раз жестче, чем в Украине

В Украине же сейчас действуют "Государственные санитарные нормы" и правила "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком", в которых в целом не указаны 23 показателя безопасности и качества питьевой воды, содержащиеся в соответствующих директивах ЕС.

"Сегодня начали принимать решения, которые позволят улучшить ситуацию, – это ограничение использования фосфатов в моющих средствах и некоторых пестицидов (это, например, хлорпирифос). Однако нам нужно более активно внедрять у себя европейские нормы. Это не вопрос евроинтеграции, это вопрос выживания", – отметила Магалецкая.

Напомним, что эксперт по вопросам изменений климата и сохранения озонового слоя Светлана Гринчук заявила, что изменение климата в Украине происходит более быстрыми темпами, чем в других странах мира. В частности, восточные и южные регионы Украины страдают от недостатка питьевой пресной воды.