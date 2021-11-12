Антициклон обусловит в течение субботы-воскресения сухую погоду в Украине, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха будет колебаться днем ​​в пределах +4+9 градусов, в южной части и западных областях +6+12 градусов.

С 15 ноября, с понедельника, в большинстве областей Украины ожидается похолодание – прорвется очередная волна арктического холода, и температура воздуха снизится на 3-5 градусов.

В Киеве 13-14 ноября осадков также не предполагается.

Первые осадки маячат с 19 ноября, со следующей пятницы, - в большинстве областей пройдут дождь и снег.

Гидрометцентр предупреждает о туманах.

Видимость будет ухудшаться уже сегодня, и с вечера на западе страны начнут образовываться туманы. Зона туманов будет постепенно увеличиваться, и охватит почти всю страну, кроме крайнего востока. Туманы продержатся всю ночь и утро, а в отдельных районах Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской области останутся и на день.

На завтрашний вечер туманная зона сместится к востоку, поэтому в воскресную ночь туманами будет окутано Левобережье, а на остальной территории страны они будут локальными.

Видимость в туманах меньше 500 метров! В Карпатах – менее 100 метров.

«И помним, что осенние туманы холодные, они не дают солнцу прогревать землю, поэтому пока туманы не исчезнут, температура дневная будет расти очень слабо... Одеваемся тепло!» - призвали синоптики.