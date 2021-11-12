Беларусь готова обеспечить свою безопасность, в том числе при необходимости вместе с главным стратегическим союзником - Российской Федерацией, заявил министр обороны республики Виктор Хренин в пятницу.

«Созданная система реагирования на любые угрозы и вызовы позволяет нам обеспечить безопасность страны, в том числе при необходимости с нашим главным стратегическим союзником - Российской Федерацией», - сказал Хренин. Видеофрагмент с его заявлением опубликован в телеграм-канале госагентства БелТА.

«Мы готовы защитить рубежи Союзного государства и в кратчайшие сроки создать необходимую группировку войск на любом направлении. Попытки запугать нас и безосновательно обвинить заставляют нас реагировать адекватно на данную ситуацию», - заявил министр.

Он подчеркнул, что военная активность, которая развязана соседями вблизи границ Беларуси, «по силам, средствам и масштабам никак не связана с миграционным кризисом».

По его словам, вблизи западных границ Беларуси создана группировка численностью свыше 15 тысяч человек, задействованы средства ПВО, развернуто 12 полевых лагерей для размещения польских военнослужащих и техники.

«Создается впечатление, что наши соседи, в частности, Польша, в рамках решения своих внутриполитических проблем, а также проблем, связанных с отношениями внутри Евросоюза, готова развязать конфликт, в который хотят втянуть Европу. В этой связи хотелось бы предостеречь «горячие головы» не переоценивать свои возможности - язык ультиматумов угроз и шантажа неприемлем. Вооруженные силы Беларуси готовы ответить жестко на любые выпады», - подчеркнул Хренин.

Как сообщал ForUm, ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась в минувший понедельник. Утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе. К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы могут находиться 2-3 тысячи человек.

Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.