В последние месяцы (1 сентября – 10 ноября) Комитет избирателей отмечает увеличение зависимости монобольшинства от поддержки депутатских групп «Доверие» и «За будущее». По состоянию на сегодняшний день основным союзником «Слуги народа» в Раде являются депутаты группы «Доверие», однако и депутаты группы «За будущее» также часто оказывают поддержку монобольшинству.

За период с 1 сентября по 10 ноября Верховная Рада приняла 137 законодательных актов. В среднем за них голосовали 217 депутатов «Слуги народа». При этом депутаты монобольшинства самостоятельно обеспечили 226 голосов только за 20 голосований из 137.

Главным союзником фракции «Слуга народа» по поддержке законопроектов является депутатская группа «Доверие». В среднем за голосовали 15 депутатов группы из 20. По оценке КИУ это самый высокий уровень поддержки решений Рады, который демонстрирует группа «Доверие» с момента своего создания в декабре 2019 года.

Депутаты группы «За будущее» поддерживают власть несколько реже (в среднем голосуют за 48% депутатов), однако почти во всех критических для власти вопросах депутаты группы голосуют в унисон с монобольшинством. В частности, это проявилось во время голосования во втором чтении по т.н. «закон об олигархах» (18 из 22 депутатов группы «за»), в голосовании за кадровые вопросы (назначение министра по вопросам оккупированных территорий – 14 «за», министра экономики – 13 «за», министра стратегических отраслей – 14 «за»), министра обороны – 16 «за»).

В течение последних месяцев снизилась поддержка решений Рады со стороны всех фракций Верховной Рады. По-прежнему чаще всего поддерживают принятые решения депутаты «Голоса», однако их поддержка инициатив власти в последние месяцы снизилась. Сейчас за голосуют в среднем 51% депутатов фракции (год назад этот показатель составлял 65%). Также, как правило, голосуют «за» 44% депутатов «Европейской солидарности» (год назад 62%).

Депутаты ВО «Батькивщина», несмотря на то, что время от времени поддерживают резонансные инициативы власти (к примеру, по отставке Дмитрия Разумкова), в среднем не демонстрируют высоких показателей голосований (как правило, за голосуют 38% депутатов фракции). По-прежнему почти не голосуют «за» депутаты «Оппозиционной платформы - За жизнь» – их уровень поддержки решений Рады составляет 12%.