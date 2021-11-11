Пятница в Украине обещает быть немного теплее, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Ночь еще побудет с «минусами», но днем уже столбики термометров подскочат до +7+12, только на Севере и Востоке будет свежее +4+10 градусов.
На выходных ночных «минусов» станет еще меньше, а дневных «плюсов» больше.
Завтра тот же антициклон будет определять сухую, преимущественно ясную погоду в большинстве областей Украины.
Разве что днем северную и северо-восточную часть заденет облачностью северный атмосферный фронт.
В Киеве 12 ноября ночь ожидается холодной, но без особых «минусов», завтра днем будет до +7, +8 градусов.
Может увеличиться облачность, и поэтому холод будет чувствоваться сильнее, чем фактический.
Однако осадков в столице завтра не ожидается.
На следующей неделе в Украине будет холодно.
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