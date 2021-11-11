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Пятница в Украине обещает быть немного теплее, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ночь еще побудет с «минусами», но днем ​​уже столбики термометров подскочат до +7+12, только на Севере и Востоке будет свежее +4+10 градусов.  

На выходных ночных «минусов» станет еще меньше, а дневных «плюсов» больше.

Завтра тот же антициклон будет определять сухую, преимущественно ясную погоду в большинстве областей Украины.

Разве что днем ​​северную и северо-восточную часть заденет облачностью северный атмосферный фронт.

В Киеве 12 ноября ночь ожидается холодной, но без особых «минусов», завтра днем ​​будет до +7, +8 градусов.

Может увеличиться облачность, и поэтому холод будет чувствоваться сильнее, чем фактический.

Однако осадков в столице завтра не ожидается.

На следующей неделе в Украине будет холодно.
ForUm

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