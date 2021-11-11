Обзорные площадки в туристических местах Киева обустроят оптическими приборами. Для этого планируется привлечь инвестора, говорится в распоряжении КГГА №2290.
Так, установка оптических приборов предусмотрена по следующим адресам:
- ул. Владимирская, 2 (возле Национального музея истории Украины);
- Андреевский спуск, 23 (возле Андреевской церкви);
- ул. Десятинная, 12 (возле Аллеи художников);
- Боричев спуск, 10-А;
- парк «Владимирская горка» (возле беседки);
- ул. Большая Житомирская, 20-А;
- Оболонская набережная, 33;
- мост парковый пешеходный на о. Труханов через Днепр, место № 1;
- мост парковый пешеходный на о. Труханов через Днепр, место № 2;
- парк «Владимирская горка» (возле памятника князю Владимиру);
- мостовой пешеходно-велосипедный переход между парками «Крещатый» и «Владимирская горка», место №1;
- мостовой пешеходно-велосипедный переход между парками «Крещатый» и «Владимирская горка», место №2;
- парк «Владимирская горка» (возле детской площадки);
Заказчиком реализации проекта выступает коммунальное предприятие «Киевский центр развития городской среды». КП «Киевское инвестиционное агентство» определено заказчиком подготовительных работ для проведения инвестиционного конкурса. В частности, на КП «КИА» возложена разработка и согласование со структурными подразделениями ориентировочных технико-экономических показателей, возможных предпроекных предложений и выводов по объекту инвестирования. На основе этих документов, Департамент экономики и инвестиций КГГА будет разрабатывать условия инвестиционного конкурса.
Проведение инвестиционного конкурса в установленном порядке возложено на постоянную действующую инвестиционную комиссию.
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