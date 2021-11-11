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В Беларуси задержали двукратную чемпионку мира по фристайлу, лучшую спортсменку страны 2019 года Александру Романовскую, сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности.

«Стало известно, что вечером 10 ноября машину фристайлистки Александры Романовской остановили, когда она возвращалась с тренировки. Ее задержали по статье 24.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа (организации) при исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе)», - говорится в сообщении в телеграме БФСС в четверг.

По данным фонда, Романовская была доставлена в Партизанский РУВД, позже ее перевезли в ИВС.

В фонде напомнили, что Романовская, спортсменка с активной гражданской позицией, она подписала открытое письмо спортсменов за честные выборы и против насилия.
ForUm

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