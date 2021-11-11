Президент Владимир Зеленский предостерег олигархические группы от создания искусственного дефицита газа и угля с целью увеличения их цены.

«Каждый год осенью и зимой некоторые олигархические структуры начинают игру под названием «искусственный дефицит». Суть проста: разгоняются новости о недостатке угля, газа и спрос растет, цена увеличивается, платим мы с вами. Я уверен, что в этом году эту игру лучше не начинать. Ибо кроме вашего «искусственного дефицита» вполне реальный наш дефицит – дефицит терпения. А когда у государства заканчивается ангельское терпение, у кого-то начинается адский период. Это можно проверить. А можно просто – помочь своему государству. Показать, что крупный бизнес имеет не только большие активы, но и огромное сознание и ответственность»,- сказал Зеленский в видеообращении к украинцам.

По его словам, энергетическая безопасность – не менее чувствительная тема, чем война. На это он обратил внимание СМИ. «Государству важно, чтобы в жилищах граждан были не только теплые батареи, но и честные телевизоры, честные новости, а не постоянно страшилки о росте тарифов», - подчеркнул президент.

«Людям морально очень непросто. Из-за COVID-19, войны и многого другого. Не надо кошмарить их прогнозами и инсайдами из очень «надежных» источников, что мы все замерзнем в темноте и без воды. Вспомните, что вы четвертая власть. Именно вы, а не первая пятерка Форбса. Акулы пера, а не акулы бизнеса», - обратился Зеленский к журналистам.

«Обычно их называют в Украине олигархами. Называют все – люди, эксперты, медиа. Но они очень не хотели, чтобы так их официально называло государство. Не вышло. В прошлую пятницу я подписал закон об олигархах. Возможно, совсем юное поколение не знает кто это, поэтому коротко объясню: в 1991 году Украина восстановила свою независимость, но долго оставалась зависимой от интересов крупного бизнеса и большой политики», - уточнил Зеленский.

По его мнению, «Украина для олигархов – просто ресурсная база. Государственный интерес – незнакомые, смешные слова. А государственный бюджет – источник заработка». «Политика олигархов-политиков или политиков-олигархов проста: ресурсы не для всех, а только для них, закон для всех, но только не для них. Они покупают депутатов, лоббирующих их интересы, правоохранителей, которые это не замечают и прощающих это судей. А свои медиа превращают в артиллерию против государства и конкурентов. Вот такая не разумная политика», - добавил Зеленский.