С 10 ноября российские и белорусские бомбардировщики будут совместно патрулировать белорусскую границу, сообщает ТАСС.

«Вдоль государственной границы Беларуси как на западном, так и на северо-западном направлении Вооруженные силы Беларуси нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны», - говорится в сообщении.

Выполнили патрулирование в воздушном пространстве Беларуси 2 российских Ту-22М3.

В Минобороны страны сообщили, что теперь полеты стратегической бомбардировочной авиации будут выполняться на регулярной основе.

Ситуация на границе двух стран осложнилась в минувший понедельник. Утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе. К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы могут находиться 2-3 тысячи человек.

Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Руководство войск территориальной обороны Польши опубликовало уведомление для участников отрядов территориальной обороны, призывая их в ближайшее время быть готовыми отправиться на помощь пограничникам из-за ожидаемой провокации белорусского режима.

В Беларуси заявили, что огромная группа мигрантов самоорганизовалась, чтобы «исключить насильственное вытеснение польской стороной».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Александр Лукашенко «имеет руководителя в Москве в лице Владимира Путина» и демонстрирует решимость реализовать его сценарий.