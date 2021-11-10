Позиция людей, которые выступают против вакцинации, основана на разного рода мифологии.

Фото: ru.euronews.com

Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», сообщает сайт mospat.ru.

«В Церкви противников вакцинации не больше, чем в окружающем обществе. Среди священнослужителей очень много тех, которые вакцинировались. Есть и те, которые по каким-то причинам отказываются, но не по мистическим соображениям», — сказал архиерей.

По его словам, вокруг вакцинации существует очень много мифов.

«Люди иногда больше склонны верить мифам, чем фактам. Есть, например, такой миф, что вакцинированные умирают от коронавируса в таком же количестве, как невакцинированные. Есть официальная статистика, есть заявления врачей, но люди не хотят верить официальным цифрам, а хотят верить мифам. Это, конечно, не имеет ничего общего с научным мировоззрением, а отказ от вакцинации — это сама по себе антинаучная позиция, потому что вакцина как раз разработана учеными и исследователями. Она проверяется на очень многих людях, которые на собственном опыте убедились в том, что никаких опасных последствий, о которых предупреждают творцы мифологии, не существует», — пояснил глава ОВЦС МП.

Архиерей отметил, что еще в дореволюционное время не только врачи, но и священнослужители занимались вакцинацией. «Священник Тихон Шаламов, отец известного писателя Варлама Шаламова, в конце XIX — начале XX века был миссионером на Аляске. Он постоянно ездил по алеутским селениям, проповедовал слово Божие, служил Литургию, крестил, венчал, отпевал. Он постоянно возил с особой вакцины от оспы и прививал местное население, то есть спасал людям жизни», — привел он пример.

«Поэтому позиция людей Церкви, которые выступают за вакцинацию, основана на многолетнем, в том числе церковном опыте, а позиция людей, которые выступают против вакцинации, как правило, основана на разного рода мифологии», — подчеркнул митрополит Иларион.