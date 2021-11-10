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Правительство утвердило с доработкой экспериментальный проект о возможности людей с паспортами в форме книжки осуществлять регистрацию места жительства в электронной форме с помощью портала «Дия». Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Услуга регистрации места жительства онлайн станет доступной для украинцев, имеющих паспорта в форме книги. Соответствующая услуга уже доступна для владельцев ID-карт», — отметил Денис Шмыгаль.

Кроме того, глава правительства сообщил, что иностранцы в Украине также смогут пользоваться электронными услугами. Введение соответствующего экспериментального проекта Кабинет Министров поддержал 10 ноября.

«Благодаря этому решению у «Дии» появится вид на временное или постоянное проживание. Все будет работать по аналогии с электронным паспортом, но будет отображаться информация из виду иностранца», — отметил премьер-министр.

По словам Шмыгаля, такой экспериментальный проект позволит сделать пребывание иностранных граждан на территории Украины более комфортным и удобным, а также улучшит имидж нашей страны как открытого и современного государства.

Напомним, Верховная Рада 238 голосами приняла во втором чтении и в целом проект Закона о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине №5463.
ForUm

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