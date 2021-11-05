Верховная Рада 238 голосами приняла во втором чтении и в целом проект Закона о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине №5463.

Об этом сообщила пресс-служба аппарата парламента.

«Сегодня ВРУ приняла законопроект в целом. Это фантастическая новость. Уничтожаем штамп в паспорте и «бумажку» к ID-карте. Мы упрощаем топ-услугу, формат которой давно отжил свое. Зарегистрировать место жительства можно будет в онлайне», - заявил министр цифровых трансформаций Михаил Федоров.



Теперь в приложении или на портале Дия можно указать адрес фактического проживания и получить подтверждение от владельца жилья.



«Никаких долгих прогулок в ЦНАП — только подтверждение в онлайне. Мы полностью меняем философию прописки. Вместо трех учреждений, 30 дней ожидания и бумажек, — одно заявление, которое обработают в первые сутки, - отметил он. - Оформить пенсию, документы или получить медицинскую помощь можно будет там, где вы живете, а не там где живет ваша прописка».



Место регистрации не будет давать человеку право собственности на жилье, а лишь уведомлять государство, где вы проживаете.



Сейчас услуга работает в 7 городах в экспериментальном формате и совсем скоро будет доступна всем.