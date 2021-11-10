Кабинет министров Украины предлагает учредить премию президента Украины «Волонтер года».

Соответствующий проект указа президента был одобрен на заседании правительства в среду, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что данную премию предлагается учредить для содействия развитию и популяризации волонтерской деятельности, поддержки общественных инициатив относительно ведения волонтерской деятельности и чествования волонтеров, которые сделали существенный взнос в развитие волонтерского движения.

В случае подписания данного указа президентом, Кабмин в трехмесячный срок разработает порядок назначения и выплаты премии.