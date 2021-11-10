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6 ноября во время выполнения боевого задания в районе проведения операции Объединенных сил в Луганской области погибла участница операции Объединенных сил Татьяна Алхимова, сообщила пресс-служба Олешковской территориальной громады.

Девушка родилась в 1997 году в с. Казачьи Лагеря. В 2019 году получила высшее образование в Херсонском государственном университете и была призвана на военную службу Каховским ОМВК Херсонской области.

Последнее место службы – командир отделения беспилотных авиационных комплексов взвода беспилотных авиационных комплексов разведывательной роты 57-й ОМПБр имени Костя Гордиенко.

Военнослужащая получила пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

Прощание с погибшей состоится по месту жительства ее родных – в Казачьих Лагерях 10 ноября в 11:00. Похороны в тот же день в 13:00 на кладбище в Новой Каховке, на Аллее Славы.
ForUm

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