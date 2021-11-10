Нидерланды и Чехия сохранили возможности путешествий для граждан Украины, прошедших полный курс вакцинации, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Нидерланды также сохранили возможности путешествий для граждан Украины, прошедших полный курс вакцинации. С 13 ноября кроме свидетельства о вакцинации для въезда также будет необходим негативный тест», - написал он в Twitter.

Чехия остается открытой для путешествий вакцинированных украинцев на тех же условиях, что и раньше.

Все условия въезда доступны на сайте Консульской службы Украины.

Напомним, ранее о сохранении возможности въезда для украинцев сообщили Кипр, Хорватия, Эстония.