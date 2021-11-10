также в разделеОбщество
В Днипре врач штамповал по 30 фейковых COVID-сертификатов на день
«Зрада отменяется»: Бельгия открыта для вакцинированных украинцев 6
Задержали депутата Херсонского облсовета: требовал 300 тысяч 9
Кабмин уволил главу ГосЧС 19
ДТП в Харькове: 16-летний подозреваемый отказался сдавать кровь по решению суда 20
В Ялте арестовали экс-мэра Симеиза по подозрению в «шпионаже» 29
В Нацполиции назвали условие «ковидной амнистии» 24
Украинский Олимпийский чемпион считает «неоднозначной» войну на Донбассе 103
Судью Черниговского окружного админсуда задержали на взятке в $20 тысяч 12
Кипр, Эстония и Хорватия не закрылись для украинцев 14
9 ноября. Картина дня 23
Полиция запустила «охотника за наркотиками» 162
В Украине ударят морозы 25
СБУ обнародовала тысячи документов о борьбе НКВД с УПА 41
Полицейские установили 45 «работников» тюрьмы «Изоляция» 59
В Украине отстранили более 400 невакцинированных полицейских 18
СБУ раскрыла махинации с ценными землями Минобороны 9
НАПК: Нардеп Шахов не задекларировал имущества более чем на 15 миллионов 11

Нидерланды и Чехия сохранили возможности путешествий для граждан Украины, прошедших полный курс вакцинации, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Нидерланды также сохранили возможности путешествий для граждан Украины, прошедших полный курс вакцинации. С 13 ноября кроме свидетельства о вакцинации для въезда также будет необходим негативный тест», - написал он в Twitter.

Чехия остается открытой для путешествий вакцинированных украинцев на тех же условиях, что и раньше.

Все условия въезда доступны на сайте Консульской службы Украины. 

Напомним, ранее о сохранении возможности въезда для украинцев сообщили Кипр, Хорватия, Эстония.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2979 грн.
12
Теги