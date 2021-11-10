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Сейм Литвы поддержал предложение правительства о введении чрезвычайного положения на границе с Беларусью из-за усиления «шантажа мигрантами».

Об этом сообщает литовский вещатель LRT, пишет Европейская правда.

Чрезвычайное положение начнет действовать с 10 ноября и введено на один месяц.

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен перед голосованием выразила уверенность, что парламент поддержит такой шаг.

«Сейм и правительство уже приняли меры для реагирования на эту чрезвычайную ситуацию, но их сейчас уже недостаточно. Из-за усиления гибридной атаки белорусского режима против Польши, ее организованный и массовый характер, сейчас такой шаг необходим», - заявила она.

Утром Кабмин согласился с необходимостью введения чрезвычайного положения в приграничных с Белоруссией районах. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что поддерживает такое решение и призвал депутатов проголосовать за него. Он также отметил, что этот шаг минимально повлияет на права и свободы литовцев, проживающих в приграничной зоне.

Еще с конца июля, с первым обострением миграционного шантажа, в Литве была объявлена ​​экстремальная ситуация государственного масштаба.

Ситуация на польско-белорусской границе осложнилась в минувший понедельник. Утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе.

В Польше считают, что режим Лукашенко готовит массовый штурм границы нелегалами.

Руководство войск территориальной обороны Польши опубликовало уведомление для участников отрядов территориальной обороны, призывая их в ближайшее время быть готовыми отправиться на помощь пограничникам из-за ожидаемой провокации белорусского режима.

В Беларуси заявили, что огромная группа мигрантов самоорганизовалась, чтобы «исключить насильственное вытеснение польской стороной».
ForUm

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