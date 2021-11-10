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В Киеве ухудшается ситуация с распространением коронавируса. За минувшие сутки в городе обнаружили еще 1740 больных, 73 человека скончались, заявил мэр Виталий Кличко во время срочного онлайн-брифинга.

«За последние две недели у нас увеличивается смертность от вируса. А за минувшие сутки – страшная цифра. 73 летальных случая. И это – не только старики», – сообщил Кличко.

Среди умерших: 35 мужчин в возрасте от 26-ти до 85-ти лет и 38 женщин – от 34-х до 95-ти лет.

Увеличивается также количество госпитализированных в больницы столицы и пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке.

За прошедшие сутки в больницы столицы попали 513 пациентов с коронавирусом, подозрением на COVID и пневмониями.

В целом же, заполненность коек в медучреждениях Киева сегодня – 73 процента. А в отдельных больницах – 99-100 процентов. 85 процентов госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке. Койки с кислородом заполнены более 70 процентов.

На сегодняшний день в городе к приему больных коронавирусом подготовлено более 6 тысяч коек. Из них около 90 процентов в коммунальных медучреждениях обеспечены кислородом. Также в столице есть около 500 аппаратов искусственной вентиляции легких.

«Мне каждый день звонят по телефону десятки человек. Одни просят помочь госпитализировать своих близких. Остальные – похоронить… У нас очереди в ритуальную службу за справками о смерти. И очереди в крематории. У нас очереди из скорых в приемных отделениях больниц. Кто-то не верит в это и говорит всяческие глупости?! Пойдите и посмотрите! Поговорите с врачами и родственниками больных», – подчеркнул Кличко.

Мэр призвал киевлян соблюдать правила безопасности – носить маски, использовать антисептики, соблюдать дистанцию. А также призвал вакцинировать тех граждан, кто этого еще не сделал.

Он отметил, что система здравоохранения столицы работает уже на грани возможностей.

 
ForUm

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