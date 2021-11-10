Постоянная комиссия чешского Сената по Конституции не видит необходимости ставить на голосование верхней палаты парламента вопрос о временном лишении президента Милоша Земана его полномочий.

Об этом говорится в резолюции комиссии, передает Укринформ.

В документе отмечается, что если состояние президента не ухудшится, он сможет работать с больничной койки и осуществлять, по крайней мере, значительные полномочия, такие как акты назначения, объяснил журналистам на брифинге глава комиссии Зденек Граба.

«В данной ситуации, когда президент задекларировал, что будет назначать премьер-министра, министров, мы считаем нецелесообразным не созывать заседание для применения статьи 66 Конституции», - заявил Граба.

Эта статья, позволяющая передавать полномочия главы президента другим государственным органам, будет применена только на основании решения медицинского консилиума, подтвержденного заключением Центрального военного госпиталя (двойной контроль). На сообщения Канцелярии президента о состоянии здоровья главы государства «нельзя полагаться», считают сенаторы.

По словам Грабы, если врачи выявят неспособность президента занимать должность, Сенат должен немедленно принять решение о временной передаче полномочий.

Как сообщалось, несмотря на то, что на прошлой неделе Земан был переведен из отделения интенсивной терапии в обычную палату, консилиум врачей заключил, что состояние здоровья все еще не позволяет президенту работать полный рабочий день. В то же время Земан провел в форме видеоконференции встречу с кандидатом на пост премьер-министра Петром Фиалой и подтвердил намерение в ближайшие недели поручить ему формирование нового правительства.

Земан находится в больнице с 10 октября, из-за осложнений хронической болезни. У 77-летнего политика, в частности, диагностирован диабет и цирроз печени.