Состояние здоровья президента Чехии Милоша Земана не позволяет ему в настоящее время полностью вернуться к исполнению полномочий, сообщил руководитель консилиума врачей, занимающихся лечением главы чешского государства Томаш Зима.

«Состояние здоровья президента и далее требует госпитализации, поэтому в настоящий момент невозможно, чтобы он полностью вернулся к исполнению рабочих обязанностей», - приводит его слова Интерфакс.

«Делать прогнозы по поводу развития ситуации с состоянием его здоровья пока очень сложно. Характер и проявление основного заболевания, безусловно, очень серьезны, - добавил он. - Прогноз будет зависеть от развития заболевания, которое трудно поддается лечению».

Как отметил Зима, президенту оказывают медицинский уход на высшем уровне. Все принявшие участие в консилиуме врачи согласились с установленным диагнозом и назначенными лечебными процедурами.

Земан с 10 октября находится в Центральном военном госпитале в Праге, в четверг его перевели из палаты интенсивной терапии в обычную палату.

Чешское радио отмечает, что ни участники консилиума, ни представитель президента не сообщают никакой детальной информации о его болезни.

Его полномочия решили перераспределить.