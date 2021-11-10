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В государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что сотрудники польских силовых структур в ночь на среду с применением силы вытеснили нескольких нелегальных мигрантов со своей территории.

«Сегодня ночью, 10 ноября, в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе обнаружены четверо мужчин, курдов по национальности. У всех имелись различные травмы и следы применения физического насилия. Со слов беженцев, их задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца», - говорится в сообщении комитета.

Пострадавшим беженцам оказана необходимая помощь, заявили в ведомстве.

Ситуация на границе двух стран осложнилась в минувший понедельник. Утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе.

В Польше считают, что режим Лукашенко готовит массовый штурм границы нелегалами.

Руководство войск территориальной обороны Польши опубликовало уведомление для участников отрядов территориальной обороны, призывая их в ближайшее время быть готовыми отправиться на помощь пограничникам из-за ожидаемой провокации белорусского режима.

В Беларуси заявили, что огромная группа мигрантов самоорганизовалась, чтобы «исключить насильственное вытеснение польской стороной».
ForUm

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