За сутки 9 ноября в Украине зафиксировано 23 283 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 5 696 человек;
- летальных исходов – 816;
- выздоровели – 16 277 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 130 772 человека;
- выздоровело – 2 553 842 человека;
- летальных исходов – 74 206;
- проведено ПЦР-тестирование – 14 999 766.
С начала вакцинальной кампании привито 11 697 386 человек, из них получили одну дозу – 11 697 384 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 154 792 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 19 852 176 прививок.
91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.
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