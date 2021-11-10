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За сутки 9 ноября в Украине зафиксировано 23 283 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 5 696 человек;
  • летальных исходов – 816;
  • выздоровели – 16 277 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 130 772 человека;
  • выздоровело – 2 553 842 человека;
  • летальных исходов – 74 206;
  • проведено ПЦР-тестирование – 14 999 766.

С начала вакцинальной кампании привито 11 697 386 человек, из них получили одну дозу – 11 697 384 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 154 792 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 19 852 176 прививок.

91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.
ForUm

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