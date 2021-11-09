Замсекретаря СНБО Украины Руслан Демченко получил статус участника боевых действий (УБД) в соответствии с требованиями закона на основании предоставленных документов, подтверждающих его участие в Антитеррористической операции на Донбассе, заявили в Министерстве по делам ветеранов Украины.

Ведомство обнародовало ответ на запрос об основаниях предоставления Демченко статуса УБД, в котором указывается, что право на получение статуса участника боевых действий имеют право военнослужащие и сотрудники ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, МВД, УГО, Госспецсвязи и других военных формирований, а также сотрудники предприятий, учреждений и организаций, которые привлекались и непосредственно принимали участие в антитеррористической операции.

«Статус участника боевых действий Демченко как такому, что принимал непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, был предоставлен в 2020 году на основании данных о его деятельности в 2014 году. На документальном уровне это обработано соответственно с выпиской из приказа Антитеррористического центра при СБУ от 19 октября 2014 года о привлечении к проведению АТО, распоряжением главы Администрации президента Украины от 3 октября 2014 года, а также справкой о непосредственном участии лица в антитеррористической операции, выданной руководителем аппарата Администрации президента Украины от 31 мая 2019 года», - говорится в ответе.

Напомним, ранее «Схемы» опубликовали доказательства, свидетельствующие о том, что Демченко в 2010-м лоббировал так называемые Харьковские соглашения, по которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму и обстоятельства подготовки и ратификации которых на предмет государственной измены сейчас проверяет СБУ.

В 2021 году СНБО поручил СБУ проанализировать обстоятельства подготовки и ратификации харьковских соглашений. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это решение Верховной Рады впоследствии стало одной из причин российской аннексии Крыма и повлияло на начало войны на Донбассе в 2014 году.

В СБУ начали досудебное расследование «по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы». Уголовное производство открыли «по служебным лицам органов государственной власти». По предварительным данным СБУ, подписание соглашений привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, впоследствии причастных к аннексии Крыма.

Позже, в эфире одного из телеканалов, секретарь СНБО заявил, что отвечать за подписание упомянутых соглашений должны все причастные, а не только голосовавшие за них нардепы. На уточнение, касается ли это его первого заместителя Руслана Демченко, Данилов отметил: «Если господин Демченко принимал в этом участие, он также должен нести за это ответственность».

Также в Офисе президента отказались сообщать результаты люстрационной проверки Демченко.