Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении девяти бывшим чиновникам – участникам организованной преступной группы под руководством бывшего президента Украины Виктора Януковича, в частности:

• министру обороны Украины;

• председателю Службы безопасности Украины и его первому заместителю – руководителю Антитеррористического центра;

• министру внутренних дел Украины и его заместителю;

• начальнику Главного управления – командующему внутренними войсками МВД Украины;

• временно исполняющему обязанности начальника Главного управления МВД Украины в г. Киеве;

• заместителю начальника Главного управления – начальнику милиции общественной безопасности ГУМВД Украины в г. Киеве;

• командиру ГМОП «Беркут», подчиненного ГУМВД Украины в г. Киеве.

Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года, а именно:

• совершении террористического акта с целью устрашения населения, что привело к наступлению тяжелых последствий и гибели людей;

• причинение участникам акций протеста телесных повреждений различной степени тяжести, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства с использованием огнестрельного оружия и спецсредств;

• превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств и повлекло тяжкие последствия охраняемым законом правам, интересам отдельных граждан, государственным и общественным интересам, интересам юридических лиц;

• незаконном препятствии организации и проведению собрания, митингов, уличных походов и демонстраций.

Установлено, что из-за действий этой организованной преступной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Уведомление о подозрении в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 278 УПК Украины направлены в адрес последних известных мест жительства подозреваемых. Также во исполнение ч. 2 ст. 297-5 УПК Украины с целью надлежащего обеспечения подозреваемым права на защиту копии письменного уведомления о подозрении вручены или отправлены их защитникам.

Уведомление о подозрении осуществлено на основании доказательств, собранных за 8 лет, и является предпосылкой для дальнейшего завершения досудебного расследования и открытия материалов для ознакомления стороне защиты.

Напомним, по решению следственного судьи по результатам рассмотрения ходатайств следователя ГБР предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении названных подозреваемых.

Также по ним избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сегодня следователи ДБР формируют весь массив собранных доказательств для выполнения следующего процессуального шага – предоставление их для ознакомления стороне защиты и возможности направления обвинительного акта в суд по специальной (заочной) процедуре.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.