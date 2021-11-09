Обновление железной дороги, модернизация подвижного состава и железнодорожных путей станет следующим важным направлением Национальной программы «Большая стройка». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме «Большая стройка: новая железная дорога», сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

«Стартует следующее, очень важное направление – новая украинская железная дорога. Годами железную дорогу разрушала коррозия: это плохой менеджмент и коррупция. Как ржавчина, ее покрыли непрозрачность и неэффективность. Из-за этих «не» она стала соответственно недешева, неудобна и даже опасна. Состояние, до которого была доведена наша железная дорога за эти годы, коротко, но точно можно описать так: доисторический локомотив, который изношенными путями едва тянет поезд со скрипучими вагонами к грязным станциям и некомфортным вокзалам», – сказал президент.

Зеленский отметил, что летом после вмешательства в ситуацию Совета национальной безопасности и обороны государство сумело вернуть контроль над Укрзализныцей.

«Мы уже видим первые важные положительные результаты. Впервые за 12 месяцев Укрзализныця вышла на прибыльность. Впервые за длительное время повышена стоимость грузоперевозок; заниженные тарифы в пользу крупного бизнеса – в прошлом. Вместо них – дополнительные на сегодняшний день уже 2 миллиарда гривен, которые Укрзализныця получила в этом году, и более 12 миллиардов гривен, которые компания обязательно получит в следующем», – сказал Зеленский.

Также, по его словам, созданы условия, когда Укрзализныця покупает электроэнергию непосредственно у государственного поставщика, а не через фирмы-прокладки, и таким образом экономит 4 млрд грн.

Кроме того, было возобновлено сотрудничество с ключевым национальным предприятием в сфере вагоностроения – Крюковским заводом, который сегодня представил новые дизельные поезда. Три из них «Укрзализныця» получит уже до конца года.

Среди прочего идет закупка современных электропоездов для проекта City Express, первые поезда которого должны выйти на маршрут в Киеве, Харькове и Днипре в следующем году.

Президент также анонсировал начало самого масштабного за годы независимости строительства и модернизации подвижного состава и железнодорожных путей.

«Это – программа по обновлению грузовых вагонов до 2028 года. Это десятки тысяч вагонов, тысячи новых рабочих мест, это формирование нового рынка общим объемом 107 миллиардов гривен», – сообщил он.

Зеленский отметил, что долгое время, чтобы пользоваться украинской железной дорогой, требовались железные нервы.

«Мы стремимся сделать все, чтобы эти времена ушли в прошлое, поэтому сегодня Украина прокладывает новый путь – возрождение своей железной дороги», – резюмировал президент.