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СБУ блокировала незаконное завладение землей военного городка во Львовской области. Начальник квартирно-эксплуатационного отдела (КЭВ) Минобороны вместе с сообщниками организовал противоправное отчуждение 1,5 га участков в пгт Брюховичи. По оценкам экспертов, от этого государство понесло более 20 млн грн убытков, сообщил пресс-центр ведомства.

Следствием установлено, что, пользуясь своим служебным положением, чиновник систематически фальсифицировал документы. При согласовании акта земельного участка злоумышленник вносил недостоверные данные о размещении граничных знаков охранной полосы. Такими незаконными манипуляциями он изымал земли из собственности Министерства обороны.

Затем «работа» переходила к его сообщнику, депутату сельсовета-члена земельной комиссии. Чиновник способствовал, чтобы по решению Брюховичского поселкового совета незаконно отчужденные земли попадали на баланс общины.

Впоследствии на захваченные площади дельцы производили фиктивное право собственности, оформляя на подставных лиц, и продавали по цене примерно 5-9 тысяч долларов США за «сотку» (0,01 га).

В рамках начатого уголовного производства начальнику КЭВ г. Львов уведомлено о подозрении в совершении преступления по ст. 426-1 (превышение военным лицом власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к сделке.
ForUm

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