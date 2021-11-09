За сутки 8 ноября в Украине зафиксировано 18 988 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2 967 человек;
- летальных исходов – 833;
- выздоровели – 16 609 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 107 489 человек;
- выздоровели – 2 537 565 человек;
- летальных исходов – 73 390;
- проведено ПЦР-тестирование – 14 930 139.
С начала вакцинальной кампании привито 11 546 723 человека, из них получили одну дозу – 11 546 721 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 038 054 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего проведено 19584775 прививок.
91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.
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