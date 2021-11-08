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В Грузии с 1 декабря будет введена система «зеленых пропусков» для посещения ряда объектов. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили по итогам заседания межведомственного координационного совета, передает Эхо Кавказа.

По его словам, «зеленый» статус получат

  • полностью вакцинированные граждане;
  • переболевшие коронавирусом;
  • сдавшие ПЦР-тест (за последние 72 часа), или экспресс-тест на антиген (за последние 24 часа).

«С 1 декабря граждане смогут посещать различные объекты только по принципу «зеленого паспорта». Это – объекты питания, развлекательные центры, развлекательные объекты, кинотеатры, оперные театры, музеи, концертные залы, казино и т.д.», – отметил Гарибашвили.

По его словам, полный список объектов будет опубликован дополнительно. Требование относительно «зеленого паспорта» будет распространяться на жителей Грузии и туристов старше 18 лет.

«Данное требование будет распространяться только на гостей объектов, а не на людей, которые там работают», – добавил Гарибашвили.

По словам главы Кабмина, первоначально было предусмотрено, что переболевшие коронавирусом могли воспользоваться «зеленым статусом» только в течение шести месяцев. Премьер рекомендовал снять это ограничение и координационный совет согласился с его предложением.
ForUm

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