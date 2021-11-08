За сутки 7 ноября в Украине зафиксировано 13 068 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.
85 083 человека вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 51 603 человека, полностью иммунизированы – 33 480 человек. Более 1,6 млн прививок сделано за первую неделю ноября.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3 532 человека;
- летальных исходов – 473;
- выздоровели – 8 200 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 088 501 человек;
- выздоровели – 2 520 956 человек;
- летальных исходов – 72 557;
- проведено ПЦР-тестирование – 14 876 584.
С начала вакцинальной кампании привито 11 406 284 человека, из них получили одну дозу – 11 406 282 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 938 053 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 19 344 335 прививок.
93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.
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