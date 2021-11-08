также в разделеПроисшествия
Ситуация с освобождением пленных украинцев находится в замороженном состоянии 12
Прокуратура передала в суд дело о поджоге Офиса омбудсмена и КУС ВС 28
Смертельное ДТП в Харькове: Суд разрешил принудительно взять анализ крови у 16-летнего виновника 25
В результате ДТП в Николаевской области погибли взрослый и двое детей 29
СБУ заблокировала работу сети колл-центров, выполнявших заказы для России 23
COVID унес жизнь ветерана АТО, прошедшего Иловайский котел и 119 дней плена 25
Харьковчанин, бросивший гранату в авто с водителем, получил 15 лет тюрьмы 19
Волынь переходит в «красную» зону 28
Боевики обстреляли КПВВ на Донбассе 16
В Украине – почти 26,5 тысячи новых случаев COVID-19 45
Умер руководитель «Театра на Подоле» Виталий Малахов 31
На Донбассе ранен украинский военный 21
В Украине – более 27 тысяч новых случаев COVID-19 46
В авиакатастрофе в РФ погибли двое украинцев 26
Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний подозреваемый отказался сдавать кровь на анализ 40
В Украине – 23 393 новых случаев COVID-19 за сутки 19
ГБР расследует гибель солдата в в/ч на Днепропетровщине 17
Под Павлополем убили украинского военного 272

За сутки 7 ноября в Украине зафиксировано 13 068 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

85 083 человека вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 51 603 человека, полностью иммунизированы – 33 480 человек. Более 1,6 млн прививок сделано за первую неделю ноября.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 3 532 человека;
  • летальных исходов – 473;
  • выздоровели – 8 200 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 088 501 человек;
  • выздоровели – 2 520 956 человек;
  • летальных исходов – 72 557;
  • проведено ПЦР-тестирование – 14 876 584.

С начала вакцинальной кампании привито 11 406 284 человека, из них получили одну дозу – 11 406 282 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 938 053 ​​человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 19 344 335 прививок.

93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3862 грн.
6
Теги