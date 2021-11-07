Несколько государств находятся на финальной стадии принятия решения о присоединении к «Крымской платформе», сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на панели форума «Re:Open Zakarpattia 2021. Форум развития», пишет ИС со ссылкой на «Крым.Реалии».

«Есть несколько государств, которые находятся на финальной стадии принятия решения о присоединении к «Крымской платформе». Мы активно работаем со странами Африканского континента, со странами Азии для того, чтобы расширить эту географию», – отметил он.

Ранее Кулеба рассказывал о создании сети контактных лиц в других странах в рамках инициативы «Крымской платформы». Также в МИД Украины отмечали, что надеются на присоединение ООН к данной площадке по деоккупации Крыма.