В Украине с 1 декабря пересчитают максимальную, минимальную пенсии. Кроме того, увеличат также и гарантированный размер выплаты для тех, кто выполнил ряд требований. Самая большая прибавка составит 800 грн.

Как пишет Обозреватель, это следует из утвержденного бюджета ПФУ.

Так, перерасчет произойдет благодаря повышению прожиточного минимума и минималки. Минимальная пенсия в Украине не может быть меньше прожиточного минимума для пенсионера.

Как пересчитают:

Минимальная пенсия – с 1854 до 1934 грн.

Максимальная пенсия – с 18540 до 19340 грн.

Надбавка за каждый год сверх нормы стажа – с 18,54 до 19,34 грн.

Гарантированная пенсия (достиг 65-летия и имеет полный стаж) – с 2400 до 2600 грн.

Таким образом, прибавку в 800 грн получит тот, кто и сейчас получает максимальную выплату. Это те украинцы, которые вышли на заслуженный отдых по особым правилам, или же имели белую зарплату, которая в разы выше средней. Стоит отметить, что размер пенсий зависит всего от двух показателей: зарплаты и стажа.

Те украинцы, которые платят взносы с минимальной зарплаты, могут рассчитывать на минимальный размер пенсии. На данный момент это 1854 грн, а с 1 декабря – 1934 грн. То есть прибавка составит всего 80 грн.

Увеличатся также и надбавки за стаж сверх нормы (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин). За каждый дополнительный год официальной работы они будут получать 1% прожиточного минимума.