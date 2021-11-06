В пятницу, 5 ноября, районный суд Харькова разрешил полиции изъятие образцов крови у 16-летнего Николая Харьковского. Подросток является подозреваемым в смертельном ДТП, произошедшем в Харькове.

Об этом рассказал адвокат Маси Найем, который представляет интересы пострадавшей стороны, пишет Голос.

У 16-летнего Николая Харьковского принудительно возьмут кровь для проведения экспертиз. Суд Харькова удовлетворил соответствующее ходатайство полиции. Такое решение было принято, поскольку подозреваемый отказался добровольно проходить экспертизы.

По словам адвоката, образцы крови необходимы для сравнительного анализа в ряде специальных экспертиз, большинство из которых уже назначены.

Также он отметил, что сроки апелляционного обжалования меры пресечения закончилась еще 2 ноября, но жалоба в суд не поступала.

“Означает ли это, что сторона защиты согласна с необходимостью содержания подозреваемого под стражей?”, – написал Найем.