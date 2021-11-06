также в разделеПроисшествия
В результате ДТП в Николаевской области погибли взрослый и двое детей
COVID унес жизнь ветерана АТО, прошедшего Иловайский котел и 119 дней плена 24
Харьковчанин, бросивший гранату в авто с водителем, получил 15 лет тюрьмы 15
Волынь переходит в «красную» зону 19
Боевики обстреляли КПВВ на Донбассе 15
В Украине – почти 26,5 тысячи новых случаев COVID-19 45
Умер руководитель «Театра на Подоле» Виталий Малахов 25
На Донбассе ранен украинский военный 21
В Украине – более 27 тысяч новых случаев COVID-19 46
В авиакатастрофе в РФ погибли двое украинцев 24
Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний подозреваемый отказался сдавать кровь на анализ 36
В Украине – 23 393 новых случаев COVID-19 за сутки 18
ГБР расследует гибель солдата в в/ч на Днепропетровщине 16
Под Павлополем убили украинского военного 271
В Украине – 19 455 новых случаев COVID и 700 смертей за сутки 29
В ДТП на Кировоградщине погиб тренер по каратэ и трое его воспитанников 48
В ДТП под Кропивницким погибли 4 человека, среди них – трое детей 34
На железнодорожном переезде поезд сбил машину 21

Правоохранители разоблачили и заблокировали в Украине работу колл-центров, которые выполняли заказы для Государственной думы России.

Как пишет Слово и Дело, об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Работу колл-центров организовали на территории Черкасс и Умани, где круглосуточно работали до 200 операторов.

СБУ выяснила, что они проводили социологические опросы граждан России, жителей оккупированного Донбасса и Крыма по поводу их участия в «выборах» в российскую Госдуму. В частности, они собирали информацию о политических предпочтениях, рейтингах партий и пожеланиях по улучшению политической ситуации.

«Кроме этого работники колл-центра выполняли заказы Пенсионного фонда РФ, российских телеканалов, такие как «НТВ+», «Ростелеком» и подсанкционных банковских учреждений: «ВТБ», «Газпром Банк», – добавляют в сообщении.

Сейчас проводятся следственные действия для привлечения к ответственности причастных к работе колл-центров лиц.

Напомним, на Донбассе контрразведчики СБУ разоблачили членов агентурной сети, действовавшей под кураторством российской ФСБ. Фигуранты вербовали украинцев, а также готовили диверсии в районе проведения операции Объединенных сил.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1543 грн.
7
Теги