Правоохранители разоблачили и заблокировали в Украине работу колл-центров, которые выполняли заказы для Государственной думы России.

Как пишет Слово и Дело, об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Работу колл-центров организовали на территории Черкасс и Умани, где круглосуточно работали до 200 операторов.

СБУ выяснила, что они проводили социологические опросы граждан России, жителей оккупированного Донбасса и Крыма по поводу их участия в «выборах» в российскую Госдуму. В частности, они собирали информацию о политических предпочтениях, рейтингах партий и пожеланиях по улучшению политической ситуации.

«Кроме этого работники колл-центра выполняли заказы Пенсионного фонда РФ, российских телеканалов, такие как «НТВ+», «Ростелеком» и подсанкционных банковских учреждений: «ВТБ», «Газпром Банк», – добавляют в сообщении.

Сейчас проводятся следственные действия для привлечения к ответственности причастных к работе колл-центров лиц.

Напомним, на Донбассе контрразведчики СБУ разоблачили членов агентурной сети, действовавшей под кураторством российской ФСБ. Фигуранты вербовали украинцев, а также готовили диверсии в районе проведения операции Объединенных сил.